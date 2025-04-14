曼聯打算清洗奧拿拿　標價2000萬鎊

曼聯從國際米蘭以4,700萬鎊收購嘅喀麥隆門將奧拿拿，因表現差劣被主帥魯賓艾摩廉棄用，雖然2號門將比恩迪亞上場對紐卡素犯大錯失波，但艾摩廉唔會改變決定，據報會方高層決定將奧拿拿出售，接受2,000萬鎊(約2億港元)報價，不及買入價一半。

奧拿拿2023年夏天加盟曼聯，取代「金手套」迪基亞，上季協助曼聯贏足總盃，今季歐霸盃仲有得爭，不過球迷談論更多係佢嘅犯錯次數，兩季共累積9次失誤導致直接失球，仲有多次間接失波或驚險鏡頭，例如前年10月歐聯對加拉塔沙雷，奧拿拿交失波搞到卡斯米路禁區內犯規，搞到領紅牌兼被罰12碼，雖然對方射失，但曼聯最終都係輸波。

前英格蘭門將保羅羅賓遜認為，奧拿拿剛被貶後備，艾摩廉唔會咁快用番佢，所以嚟緊歐霸盃再戰里昂將繼續坐冷板，佢話：「教練唔可能收起球員一場，幾日後又用番佢，仲要寄望佢保持良好狀態。」

英國傳媒報道，曼聯班主拉特克利夫今夏將會清洗奧拿拿，除咗表現差，仲因為人工貴，周薪12至15萬鎊，「拉爵」願意接受2,000萬鎊低價，希望收回資金後物色一名穩健門將。