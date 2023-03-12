廖康銘同港馬早有淵緣！

廖康銘這個名字對本港圈內人並不陌生，他仍然是騎師的時候，分別在2004年及2005年，前往澳門及南韓參賽，而「妙算達人」、「包裝智威」、「天駟」等本港賽駒，在外地也是由他親自訓練，他在香港也有一些相熟馬主。練者說：「根據以往的經驗，我知道哪一品種的賽駒，適合在香港作賽，加上我現時仍然有親自操練馬匹，會好好利用這方面的優勢，和香港馬主建立聯繫。」廖康銘希望來季開始前，可獲30至40駒加盟。

來港開倉不走回頭路

廖康銘補充說：「在澳洲當練馬師競爭較香港為大，勢力較大的馬房練馬數目最多達到100駒，在港則有上限，最多只可訓練70匹馬，既然澳洲競爭較大，來港開倉是個不俗的選擇，雖然我成為練馬師的時間不長，但我今年4月底將會結束在澳洲的馬房事業，5月再次來港展開人生新一頁，籌備馬房開倉事宜，期望取得成功。」換言之他並不打算走回頭路。

成為練馬師夢想成真

被問到是否認識本港騎師，廖康銘則表示最熟悉布文，對於這位澳洲殿堂級騎師向來十分欣賞，所以希望日後有機會在香港一起合作。廖康銘透露，以往一直未有嘗試申請本港練馬師牌照，不過他曾經在2019年香港國際賽事舉行期間，和馬會賽馬事務執行總監夏定安有討論過相關議題，他在今年1月底收到馬會邀請，最終決定接受邀請，來港繼續練馬師生涯。本港馬圈向來競爭激烈，不少馬主均希望名下馬匹在短時間內交出頭馬，廖康銘亦深深明白這道理，練者認為在港從練跟悉尼當練馬師的情況相若。廖康銘表示，他的外祖父是一名騎師，父親則是體育版編輯，因此他從小就對賽馬非常着迷，他能夠最終成為練馬師，與馬匹朝夕相對，可謂「夢想成真」。