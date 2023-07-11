南非冠軍盃賽馬日 有場G1易名做韋達錦標！

今年暑假期間，馬會繼續從世界各地轉播越洋賽事來港受注，當中打頭陣就有新加坡打吡賽日，本港小將巫顯東屆時亦會喺新加坡克蘭芝馬場獻技。至於7月30日，馬會都會從南非轉播冠軍盃賽馬日，除咗有史卓棟之外，希威森今日亦向《東網》馬經記者透露，屆時亦會返家鄉南非，亦會喺呢個賽日有份上陣。

今年南非冠軍盃賽馬日，香港馬會全球匯合彩池將贊助全日賽事，當中焦點賽事會有一級賽香港賽馬會冠軍盃，仲有全球匯合彩池金盃。由於香港馬會贊助了賽日，其他賽事亦已易名，當中1600米一級賽，只限兩歲雌馬參與的泰威利錦標(Thekwini Stakes)，今年將會改名做韋達錦標(Douglas Whyte Stakes)，以表彰韋達對馬圈嘅貢獻。

韋達表示好榮幸能可以以自己名稱作一場一級賽嘅名字，要感謝香港馬會以及南非Gold Circle嘅認可。練者又指德班向來都都喺自己心目中有特別地位，南非冠軍盃賽日亦都係好好嘅賽日，而匯合彩池正可推動南非賽馬業。