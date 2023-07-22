睇嚟後蔡約翰時代有排仲未來臨

蔡約翰剛季取得79W，再次登上冠軍練馬師寶座，隨着馬會去年進一步放寬練馬師退休限制，只要符合制定成績標準，70歲後一樣可以繼續練多5季。剛年滿69歲的蔡約翰，當然想延長練馬生涯，恃其超卓成就，要成為首位練至75歲的練馬師，名副其實神仙過鐵橋——包穩陣。

蔡約翰自2001/2002年度馬季在港開倉，首季即能稱霸馬壇，贏得「神仙」美譽，至今從練22季，曾12度成為冠軍練馬師，最差亦只得兩個賽季不入三甲，任何續牌成績要求，對於蔡約翰而言，不會構成阻力。對於剛季重奪冠軍練馬師銜頭，蔡約翰坦言相當興奮，心情絕非言語所能表達，他指出能夠贏取任何獎項，都是一種榮譽。

蔡約翰來港開倉至今，除了練馬功力深厚之餘，用人方面亦有其特色，只會倚用最頂尖高手出擊。開倉初期以澳洲猛將戴勝打江山，成績亮麗，接住就只信本地冠軍騎師，與韋達天衣無縫的合作，繼而再有莫雷拉的出現，俱被譽為是神仙的最佳拍檔。相反，潘頓來港發展，大部分時間與蔡約翰鮮有合作，到後期偶一為之，但命中率甚高，包括2015年「戰利品」攻下香港打吡大賽，不過隨着雷神退出香港馬圈，潘頓成功楔位，已是蔡約翰重用之頭號騎師，單就剛季79W，潘頓已摘下43W，在蔡約翰往後爭取續牌的日子，相信這對冠軍騎練組合會有更緊密的合作。

金馳驕陽明駒前景佳

對於新一季展望，蔡約翰坦言不會因續牌準則而帶來壓力，仍舊享受在港從練每一刻，更認為即使是否可以練至75歲，每一季目標也沒有改變，都是希望為旗下馬主爭取更多勝利。練者亦期望一批質新分子，可望於不同場合展現實力，表現令人期待。

蔡約翰透露，「永遠美麗」、「自勝者強」與「金馳」新一季將會挑戰更高水平的分級賽，至於「驕陽明駒」、「明心知遇」及「精算謀略」等一眾冒起新星，隨着更趨成熟，練者相信牠們都有上升空間，有能力攀升更高班次。

大賽成績納入續牌準則

馬會去年制訂「賽馬發展願景2030」的賽事策略，並已檢討有關練馬師年屆標準退休年齡之後的續牌準則。已獲准續牌至73歲的蔡約翰，若想在74、75歲繼續在港從練，必須由開始檢視的馬季起計，對上3季不少於4駒曾在分級賽及4歲馬大賽跑入三甲，另外於70歲後獲續牌的3季中，曾經榮膺冠軍練馬師，或者須於每季排名或獎金榜位列前3名。