福逸下周日打復出戰 騎練都話狀態好

「福逸」將於11月19日復出，角逐1200米二級賽馬會短途錦標，此駒今早試閘備戰，顯得佳態洋溢。

「福逸」今早在巴度胯下參加沙田1200米泥地試閘，沿途走勢良佳，最終在「加州星球」及「寰宇豐采」之後以第3名過終點。黎昭昇說︰「馬兒試閘表現不俗，牠排在外檔起步，沿途被迫走外疊，上季其中一次試閘也遇到類似情況，由此看來馬兒狀態甚佳。馬兒由從化回來後，我們一直循序漸進，待其狀態漸入佳境。」巴度則說︰「馬兒給我的感覺良好，跑來十分放鬆。牠顯得躍躍欲試，十分主動。牠看來狀態勇銳，今次試閘表現甚佳。」

「福逸」上仗於皇家雅士谷賽期競逐1200米一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標，可惜落第而回。黎昭昇說：「『福逸』現階段看來一切良好，希望馬兒能夠在下周日的賽事中交出好表現。」

另一邊廂，「加州星球」已報名馬會一哩錦標，此駒今晨在布文胯下試閘。布文說：「馬兒感覺良好，今早試閘時遠較上次復出前試閘時活躍，表現令人鼓舞。我讓牠較上次試閘多費一點力氣，但牠跑完後狀態更佳。畢竟牠已經跑過一仗，還以出色表現獲勝，應能從中得益，所以我們很期待出爭下周日的二級賽。」