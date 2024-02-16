跑咗半季篤定做南非冠軍 霍勵賢衝擊一季最高頭馬紀錄

南非馬季雖然只係跑咗一半，騎師榜成績同香港情況無誤，排喺榜首嘅霍勵賢，比起潘頓奪冠形勢更為明顯，截至周三賽事，霍勵賢以171W高踞榜首，最強對手M也尼以114W排響第二，雷景勳與哈彬同以81W平排第3。

雖然霍勵賢近年已被公認為南非頂尖騎師，但始終欠缺個人冠軍騎師嘅CV，即使上季以258W，刷新個人從騎一季最高頭馬紀錄，卻又遇上同樣表現神勇，以275W封王嘅董明朗，再一次做阿二。

目前霍勵賢以57W大幅拋甩M也尼，除非出現特別事故長時間缺陣，以現時走勢，霍勵賢力爭從騎首個南非冠軍騎師頭銜，睇嚟都毫無懸念。為咗決心做冠軍，霍勵賢今季出賽頻率相當高，由去季平均一個月出賽120次，新季度增加至一個月134次，而且命中率相當高，頭馬數字已經愈拋愈遠。

而呢位南非準冠軍，依家就向另一個目標進發，就係要喺餘下半季，力圖打破杜鵬志於98/99年度馬季，一季贏最多334W紀錄，而杜鵬志目前任職賽事顧問嘅南非龍頭荷里活博彩公司，近季設下100萬蘭特(逾40萬港元)特別獎金，鼓勵能夠打破呢項保持25年舊紀錄嘅冠軍騎師。