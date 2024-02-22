周末藍鑽石錦標 吼實施諾敦包有計

總獎金高達200萬澳元(約合1023萬港元)的藍鑽石錦標(1200米一級賽)將於週六(24日)在考菲爾德舉行。練馬父子檔施諾敦及施保賢今次將派遣3駒應戰，包括「貼身護衛」及「滿幹勁」兩匹熱門分子，盼能一舉攻下這項兩歲馬大賽。

「貼身護衛」上仗於本月較早時在考菲爾德登場，角逐供雄馬及閹馬參加的藍鑽石錦標預賽(1100米三級賽)，賽前廣受追捧，最終也不負眾望奪冠，出道至今取得兩戰兩勝的佳績。廄侶「滿幹勁」則以次熱身分出爭該賽，雖然陣上際遇欠佳，最終負於「貼身護衛」約3個馬位得第5名，但今仗仍備受支持。施諾敦至今已訓練出3匹藍鑽石錦標盟主。

除上述兩駒外，施諾敦父子今仗還會派出「心無畏」參戰。此駒雖然擁有凌厲後勁，但當地賽前賠率顯示牠似乎未受追捧。

澳洲殿堂級女練馬師活侯夫人至今幾乎已贏盡當地各項大賽，唯獨與藍鑽石錦標頭馬無緣。她今仗將派出她形容為悉尼「最佳兩歲雌馬」的「王庭貴女」上陣，有信心馬兒能為她帶來首個藍鑽石錦標冠軍。「王庭貴女」由活侯夫人與布特一同訓練，本月初在玫瑰崗久休復出，角逐競賽生涯第二仗，即一放到底勝出威登錦標(1100米三級賽)。

活侯夫人說：「馬兒今仗轉戰墨爾本與一眾雄馬較量，且看表現如何。牠速度上乘，鬥心濃烈，也極具潛力。牠是悉尼速度最快的雌馬，今仗與一眾雄馬比拼，令人期待。悉尼的雄馬實力比雌馬更強。」

同場的「勤勉駒」迄今未嘗敗仗，可能是摩靈頓練馬師羅滿德訓練過最出色的一駒。此駒至今兩捷均在考菲爾德的1000米賽事取得，上仗更帶離近3個馬位勝出三級賽主席錦標，今仗增程至1200米看來將合發揮。

莫德及高敏玲麾下的「愛蓮莎」在主席錦標以勁勢衝刺，在「勤勉駒」之後跑入亞席。此駒至今三仗均跑1000米，取得兩亞及勝出一項表列賽，今仗增程至1200米應合腳法。牠的母系「雪利酒」曾在1200米途程上勝出表列賽及二級賽。

目前以香港為策騎基地的艾道拿將前往墨爾本，於本週六主策「名主持」角逐藍鑽石錦標。此駒上仗出戰只供雌馬參加的藍鑽石錦標預賽(1100米二級賽)，在欠運下以短距離之差負於「火速姬」蹄下得亞軍。

「火速姬」迄今4戰2勝，是今仗16匹參賽馬中出賽經驗最豐富的賽駒之一。如果牠於本週六獲勝，將會成為繼1987年的Midnight Fever之後首匹成功包辦藍鑽石錦標、藍鑽石錦標選拔賽及藍鑽石錦標預賽冠軍的雌馬。「火速姬」的練馬師麥道萊表示馬兒堅毅不屈，而且仍在進步成長，今仗將會以最佳狀態增程至1200米作賽。