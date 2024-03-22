今屆打吡大賽將有激鬥？

今屆香港打吡大賽昨晨抽籤，擂台躉「驕陽明駒」率先由馬主榮明棣上台抽籤，結果為愛駒抽得13檔，其後廐侶「安騁」的馬主王賢敏則抽得12檔，至於另外兩匹牌面馬「錶之銀河」及「喜蓮勇感」分別排14檔及11檔，最高分5駒，其中4匹排在最外檔，看來打吡大賽確存暗湧。

蔡約翰今屆打吡大賽布重兵，「驕陽明駒」及「安騁」在4歲馬經典系列賽次關香港經典盃分獲冠軍及季軍，但可惜兩匹重心馬俱排大外檔，「驕陽明駒」馬主榮明棣表示對愛駒爭標機會仍樂觀。

榮明棣：雖艱巨但有信心

榮明棣坦言自己養馬資歷淺，名下第2匹馬已能夠參加打吡大賽，感到相當高興，加上「驕陽明駒」已連贏4歲馬經典系列賽首兩關，如今衝擊4歲三冠王，機會甚難得，他表示檔位雖然未算滿意，而今場愛駒可能於陣上較辛苦，但他就好相信馬匹的能力。

對於「驕陽明駒」爭勝最大阻力，榮明棣指2000米可能是考驗，因為由季初1200米開始，循序贏至1800米，如今要去仄試長途能力，不過以上場香港經典盃的贏馬姿態，他相信愛駒的後上能力。即使馬匹上周初曾蹄甲感染，但榮明棣透露蔡約翰已即時匯報，且相信對馬匹狀態不會有太大影響。

過往榮智健先後憑「奔騰」及「奧運精神」贏過香港打吡大賽，而其兒子榮明棣當然對「驕陽明駒」寄望甚殷，期望可為家族繼續傳承，帶來第3項打吡獎座。

至於全場評分最高兼付出26萬報名費，於第3階段加入報名的「錶之銀河」，亦不幸抽14檔，換言之兩匹最高分賽駒排最外兩個檔位。

楊潔怡：隨時無心插柳

「錶」系掌舵人楊建文昨朝未有出席打吡抽籤儀式，改由女兒楊潔怡代表，雖然抽得14檔，但楊潔怡笑言上屆打吡冠軍「遨遊氣泡」也是14檔贏馬，所以抽排大外檔亦未必是壞事，期望今戰在無心插柳下，愛駒可以有驚喜表現。

對於「錶之銀河」繳付26萬元報名費於最後階段加入，楊潔怡坦言最初原意的確無意出戰打吡，但在上仗初跑1400米即G1女皇銀禧紀念盃，只後上不及敗於「加州星球」，能夠在平磅賽與強手交鋒下仍有出色表現，考慮到打吡始終係4歲功名，一生一次，加上本身屬打吡報名馬中評分最高一匹，因此與練馬師伍鵬志商議後，決定一試，希望憑馬匹潛力以克服增程阻力。楊潔怡表示很多謝伍鵬志，在時間倉卒下，為此駒進軍打吡大費周章，並找來薛恩替愛駒主轡。

值得補充，「錶之銀河」雖抽14檔，但上屆打吡正由14檔「遨遊氣泡」掄元，而自從打吡改跑田草2000米後，亦有11年「雄心威龍」及12年「陽明飛飛」以14檔身份建功，反而13檔成績則平平，只得01年「實業先鋒」抽此檔位贏。而全場最低分的「久久為尊」抽1檔，不過打吡大賽改跑2000米後從未有1檔馬贏過。