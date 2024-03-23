【露露通】維港智能無懼變化地

筆者本周三啟程前往日本名古屋採訪「維港智能」參戰高松宮紀念賽，先在本欄希望「維港智能」取得好成績，揚威海外。雖然筆者今次非首次海外工作，但第一次到日本採訪，得到唔同人幫助，感謝各位幫忙。

短短幾日跟實「維港智能」，深深感受到帶一匹馬出海外遠征唔係一件易事。今次決定遠征，沈集成當然有部署，因為以練者觀察以及其領班匯報，都認為「維港智能」1200米為正宗路程，所以好快已決定唔跑女皇銀禧紀念盃。據悉是次決定遠征，練者都有聆聽馬房員工建議。而高松宮紀念賽撞正打吡，練者分身不暇，佢全權交予領班負責，可見佢十分信任馬房員工。

馬主朱潤流周六抵達中京競馬場睇實愛駒操練，而名古屋持續落雨，朱生冒雨接馬跟實返馬房，其後都表示信晒騎練，幕後建立好互信，正正係爭取佳績嘅要素。而梁家俊昨日在中京競馬場都有一匹外線坐騎，朱生亦入場支持，結果此駒跑第9名。

最強對手濠城

講番高松宮紀念賽，「維港智能」話雖作客，但由於抽得10檔起步，梁家俊屆時可因應形勢選擇跑線，相信跑法添彈性，加上持續有雨，此駒曾在沙田黏地有證明，相信呢邊場地冇咁乾快就仲好跑，相信今次「濠城」係主要最強對手，此駒9戰1200米取4冠2季佳績，加上跑法機動，加強配搭用李慕華，力爭3連勝亦不容忽視。