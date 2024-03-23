【J臣研究所】嘉應傳承主動要提防

周日打吡大賽日，筆者將幾隻有機會馬分析一下，等馬迷再自行參考。

「驕陽明駒」實力已不用懷疑，日後集中一哩出擊亦有力問鼎一級賽，不過上次跑1800米所見，馬匹在最後幾步已有少少放緩加速，明顯長力已達極限，情況有啲似當年飲恨嘅「步步友」，今次抽13檔要跑到如當年「步步友」般慳盡亦唔可能，今場太熱寧博佢輸，買連贏勿揸膽。

「錶之銀河」絕對係今場最大變數，上場短途一級賽幾乎贏馬，級數已有證明，今場肯定係留到較後位置衝一段，不過筆者睇其腳法，唔信呢隻馬2000米爆得起。

「超超比」如非健康受過挫折，現時成就可能已經更高，上場跑田草1800米香港經典盃後上如箭，似乎沙田跑道冇影響衝程，父母兩線都有1600米氣量，喺今場勉強夠用。

如果數長力最好必定係蔡約翰馬房的「安騁」，上場沿途二、三疊，最後都有力衝返上嚟，但今場抽大外檔，有位置都算叻。

「大至尊」上場潘頓係有意騎到底拉開大勝，務求加多啲分，當然呢隻馬好多人認為岳伯仁賣得出嚟都多數係次貨，但留意馬匹9月勝後其實歐洲年尾階段大賽甚少，面臨轉歲下，高價賣出都非唔合理。潘頓賽前大讚此駒能力，但睇其加速力又唔覺有咩着數。

「嘉應傳承」係今場除「安騁」外另一匹在港贏過2000米嘅馬，上場輸在起步慢一慢，今場抽得4檔可跟前跑，入直路估佢係第一隻出頭，佔先機唔好漏咗佢。