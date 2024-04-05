【馬場第一攝】希廐大舉出擊日 想贏G2自有心得

這一朝早是希斯馬房的主課期，練者未夠5點鐘已行上烽火2樓擺好陣勢，準備為旗下戰馬督操，周日賽事佢派出8駒上陣，有第1場「喜勝威龍」，第2場「鐵三角」及「樂天派」，第4場「艾莉奧」，第6場「球星」，第7場「緊張大師」與「好友心得」，同埋第9場「太陽之子」，一如所料，各駒先後露面分別到大、細圈操練，要數精彩鏡頭，當然係幾件由大師父操刀的坐騎，布文操「鐵三角」，艾兆禮試「艾莉奧」，田泰安快操「好友心得」，仲有楊明綸跳「太陽之子」，全部遣往大圈單跳一段。

練者心目中總有輕重之分，尤其跑大賽的戰馬當然望多幾眼，動態也夠吸睛，「好友心得」出戰G2短途錦標，正面對撼「金鑽貴人」，唔緊張就假，待阿田快試完之後，立即前往機坪接馬兼聽匯報，騎練續開會商討大計10分鐘，戰意極度高漲。

同一時間，「艾莉奧」操畢回來，練者亦金睛火眼檢視一輪，此駒今季做咗千年老二，10戰得5亞1殿，唯獨欠缺了W拿，且看首配艾兆禮押陣能否有所突破。

早餐料:

第4場:3「艾莉奧」

第6場:1「球星」

第7場:11「好友心得」

阿藍