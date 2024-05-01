馬會總裁應家柏 獲日本政府頒授旭日中綬章

香港賽馬會宣佈，日本政府昨日（2024年4月29日）頒授「旭日中綬章」予行政總裁應家柏先生，以表揚其對日本賽馬業及純種馬育馬業的國際發展貢獻良多。

應家柏先生對榮獲授勳向日本政府表示謝意︰「我希望將這項榮耀呈獻給國際賽馬組織聯盟、亞洲賽馬聯盟及香港賽馬會，它們一直站在全球純種馬賽馬業的前沿，協助塑造行業未來、引領行業發展。」

「我很榮幸多年來有機會與日本的業界同儕並肩工作。我熱切期待與日本友好及來自全球的同業攜手，共同推動賽馬運動邁進世界級以賽事的新時代。」

「旭日中綬章」自1875年開始，授予對日本有重大貢獻的人士，而應家柏係自2010年，國際賽馬組織聯盟創會主席Louis Romanet首獲此勳章後，相隔14年成為第二位以賽馬界獲得授勳之外籍人士。

與此同時，尚有另一位本土賽馬界代表，於昨日獲得日本政府頒發勳章，此為已榮休之資深練馬師橋田滿，從練40年贏出744場頭馬，訓練過不少冠軍名駒如「無聲鈴鹿」、「愛慕織姬」等，响今次授勳名單中，獲頒旭日小綬章。