數據中心豪花17億　馬會與時並進更新科技

儘管今個馬季煞科了，但馬會並未有放慢腳步，隨即繼續進行為期3至5年的資訊科技轉型計劃，致力為顧客提供更優質的數碼服務。有關項目涉資非常龐大，當中僅用於投資興建全新的資訊科技運營大樓（數據中心）的金額已達17億港元。而馬會資訊科技事務執行總監杜禮賢更明言，希望可帶給馬迷更多新體驗。

馬會的資訊科技發展已超過30年，上任約半年的馬會資訊科技事務執行總監杜禮賢（Gary），全面檢視了目前馬會在資訊科技上的成果，以及正面對的種種挑戰，尤其是客戶對數碼平台和網上渠道的需求及使用模式的轉變。

全面優化數碼系統 解決積存問題

杜禮賢謂：「雖然馬會成功推出咗好多項數碼服務，滿足持份者不斷轉變嘅需求，但我哋發現部分已有嘅支援系統，好似博彩、座位預訂同賽事資訊等等，並唔係因應現時嘅需求水平，同全天候運作需要而設計。因為咁，部分系統曾喺服務高峰期出現問題，包括反應緩慢，同偶爾無法使用。」他又指：「呢啲情況係唔可以接受嘅，所以馬會展開咗今次嘅資訊科技項目投資計劃，會分多個階段進行，以提升我哋嘅數據中心、網絡及系統，亦對我哋更頻繁地加入新功能有幫助。」Gary期望計劃除了能夠解決積存多年的問題外，更可為數碼時代的未來發展做好準備。

曾帶領國際團隊推行不同資訊科技轉型項目的杜禮賢，銳意打造一個科技促成的環境，重點是建立嶄新的技術解決方案，為顧客、會員及員工帶來世界級的卓越體驗，提供更快、更方便使用的全天候24/7數碼服務。此外，馬會亦會升級關鍵系統基建，例如配備最新技術及系統基建的資訊科技營運大樓，以滿足現時及日後的營運需要。除了更換過時技術、加強網絡保安措施外，更會進一步提升投注渠道的效用，以增強系統韌性、穩定性和平台性能，解決存在多時的限制。

杜禮賢有信心會員、馬主、顧客和公眾均能受惠，從而獲得更優質的資訊科技服務體驗。「我嚟到並唔係淨係想解決問題，或者預防問題嘅出現，我仲希望可以為公眾帶嚟更多體驗，好似為陣上每一位騎師佩戴鏡頭，等客戶可以有多一個選擇去睇到支持馬匹喺賽道上嘅表現。」杜禮賢補充道。

雖然杜禮賢富有相關的管理經驗，但他亦形容今次項目難度極高：「就好似要喺飛行途中更換飛機引擎一樣，唔可以停落嚟！喺系統同技術轉型嘅同時，又要保持現行所有系統同技術，都可以正常操作。」由於今次的轉型計劃涉及多個核心系統和網絡，過渡期間的服務有機會出現間歇性干擾。但他懇請各持份者放心，因馬會將採取一切必要措施以減少不便，包括提早通知，以及在整個系統轉移過程中實施全面的應對方案。

或現間歇性干擾 盼獲顧客諒解

一旦過程中出現異常，馬會將致力迅速恢復服務，他強調：「我哋衷心感謝各持份者嘅支持同理解。馬會資訊科技能夠成功轉型，係非常重要，因為咁先可以滿足到，依家以至未來嘅需求。」