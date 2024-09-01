昭和風情為主題　灣仔春園街體驗店今日開幕

馬會延續傳統投注處升級計劃，最新一間體驗店落戶於灣仔春園街。經過全面翻新後，春園街店於今日(9月1日)以昭和風情為主題，為顧客打造融合投注及餐飲的獨特體驗、體育娛樂及O2O顧客參與的全新體驗店，翻開馬會零售轉型之旅新一頁。

馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋強調：「我們致力於提升整體場外投注處體驗，特別是針對年輕顧客。這包括豐富體驗店內充滿活力的體育娛樂氛圍，提供愉悅的用餐體驗，並提供各種飲品以提升整體現場氣氛，以及推行線上到線下的寓教於樂活動。」

佔地3,000平方呎的春園街店是馬會第6間體驗店，店舖位置便利，除鄰近重點發展的核心商業大樓及香港地標外，更位處一條恬靜後街，兼具愜意與繁華的氛圍，讓居民及附近年輕上班族提供一處喘息空間。春園街店裝潢以日本昭和情懷為主調，與灣仔謝斐道及軒尼詩道兩間場外投注處風格截然不同，照顧各種顧客的需求。

另外，春園街店毗鄰跑馬地馬場，透過協同效應，讓顧客場內及場外均能暢享馬會提供的各類活動，進一步享受完整的賽馬娛樂體驗。春園街投注處20年來首次大改造，煥發出全新形象，與灣仔區活化計劃互相呼應，為歷史悠久的社區注入更多新元素，呈現舊區新景象。

春園街店將設跑馬地馬場內的特色餐廳「競」，將場內餐飲體驗伸延到場外，讓顧客在場外也能感受到馬場文化的魅力。「競」採用復古日式喫茶店風格，利用日本經典裝飾及懷舊競馬賽事物品作佈置，營造昭和風與賽馬元素交織的悠閒氣氛，並配合1920年代「香港小日本」之稱的灣仔區濃厚日本文化氣息。「競」擁有約50個座位，提供各款精美日式洋食選擇，從日式定食、和風炒麵以至香甜軟嫩的焦糖布丁等，猶如時光倒流，讓顧客利用舌尖漫步老日式光景。「競」亦會推出每季限定菜式，以時令的食材入饌，增添新鮮感。

春園街店提供完備的投注櫃位及自助售票機設施，務求迎合不同顧客所需。店舖亦會定期舉辦KOL分享會、手作工作坊及其他休閒活動。侯德洋表示，「馬會投注三合一」除了直播賽事外，更會在不久將來，在其「馬上發現」功能中，線上播放KOL於體驗店的活動，以進一步提升線上線下的客戶體驗，目標是繼續為新世代顧客創造一個集運動、餐飲和娛樂於一身的全面體驗，並推廣賽馬運動。