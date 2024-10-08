馬會CEO應家柏先生　再度當選國際賽馬組織聯盟主席

香港賽馬會宣布，行政總裁應家柏先生再度當選國際賽馬組織聯盟主席，由2024年10月生效。應家柏先生於2021年9月首次獲選為國際賽馬組織聯盟主席，成為該聯盟首位來自亞洲區賽馬組織的主席。應家柏先生現在也是亞洲賽馬聯盟主席。

隨著在巴黎舉行的第58屆國際賽馬組織聯盟會議於昨天圓滿結束，國際賽馬組織聯盟今天(周二)舉行執行委員會會議，並在會上一致選出應家柏先生續任主席。

應家柏先生表示︰「我很期待繼續與國際賽馬組織聯盟的各位同僚及成員衷誠合作，進一步提升賽馬運動的國際地位。我衷心感謝執行委員會對我的信任，讓我在全球賽馬當前兼具機遇與挑戰的時刻，繼續帶領聯盟。」

除了應家柏先生獲選續任後，聯盟其中三名副主席也同時獲選續任，分別為Jim Gagliano先生、後藤正幸先生及Horacio Esposito先生。至於擔任副主席多年的Brian Kavanagh先生則宣佈退任。執行委員會選出Henri Pouret先生擔任副主席填補空缺。今屆主席及副主席的任期將維持至2027年10月。

「Brian的堅定投入及不懈努力，是聯盟及國際賽馬運動持續取得成功的關鍵。對他的多年領導、卓識指導及真摯友誼，我們謹致以最衷心的謝意。」應家柏先生說。

國際賽馬組織聯盟由超過60個來自世界不同國家及地區的賽馬機構所組成，是國際純種賽馬運動的全球領導機構，致力推廣全球賽馬運動各個範疇、保障馬匹和運動員福利，以及保障和提升賽馬在全球的社會及經濟重要性，惠及現今和未來社會。