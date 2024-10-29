【耀眼精選】閃亮老撾鬥心強爆得

周中夜賽打疊響谷草上演，啱啱禮拜日游廐「盈益善」贏馬姿態矚目，呢匹馬700米左右開始推上三波加速，彎中推至四波，彎位三疊入九疊出，入正直路何澤堯兩下反手鞭見馬兒內閃即擸韁修正，之後先再推騎，最後150米基本已奠定勝局，大把響手。

「盈益善」之勝，反映總場次087非同小可，大炒佢接近6馬位嘅「勁好運」今仗初戰三班，跑出水準應該坐位望贏。事實響087場，除咗「勁好運」同「盈益善」實力唔簡單外，仲有一匹馬嘅演出令人驚喜。當晚筆者主力「盈益善」WP，再加「勁好運」及「武林至尊」Q同QP，所以見「勁好運」透出後，注意力就集中睇「盈益善」點樣響內疊尾截不可能位置追入第2。

不過喺賽後睇片就有新發現，臨場過百倍大冷「閃亮老撾」，鞍上人全程都騎得好落力，不時提示馬匹保持速度，最後700米開始全力催策，馬兒響直路初向內閃，過往經驗出現呢個身體語言，表示匹馬經早段同彎位一輪加速衝刺後開始腳軟，估唔到「閃亮老撾」鬥心強擺番正軚可交出第二段力，將內側一齊上嘅「小神仙」 由相差約一馬位，響終點前幾步再拉多至少約半個馬位，實際表現遠勝紙上名次，今再爭谷草1650米可博冷。