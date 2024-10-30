【分秒在握】求勝心切得償所願

上季出賽5次的「光輝所願」，包括入Q一役都係幾十倍的大冷門，反映作戰狀態根本遠離水準。來到今季，馬匹季前試閘明顯有進步，結果立即由86倍變為14倍入Q，上仗全條直路困塞當無跑過，今換人可見真章。

「光輝所願」今季集中在谷草1200米攻堅，好可惜馬匹出閘一向唔算快，因此跑法傾向中置再後追，而這種跑法，往往很需要形勢之助，因為一旦遇上慢步速，馬匹跑法又被動，在谷中往往就會後上不及。

好可惜，「光輝所願」季內兩次出爭谷中1200米，都遇上慢步速，第1仗首800米造47.1秒，第2仗首800米同樣係造47.1秒，兩次的步速都比標準時間慢了6至7線，而「光輝所願」能夠追回第2及第5，表現已算不俗。其中上仗的第5名，就更值得研究。

其實「光輝所願」上仗出閘已較首仗利落，但比起對手還是有所不及，因此居中切入內欄已是最佳跑法，而最不幸的，係馬匹入直路之後，基本上全條直路都在「品」字的馬群正後方，馬匹未能全力施為之下，欲衝無從都只係輸個半馬位，反映表現一點都不差。

來到今次，「光輝所願」換上班德禮上陣，排7檔雖非絕佳，但內側快馬亦不算多，相信只要出閘不太慢，要切入亦非難事，以其對上兩仗末段交出的23秒2及23秒1衝刺計，今次只要順利望空，就有權後發先至。

■長風

第6場 9光輝所願 6飛雲

5凱旋升 3健康心靈