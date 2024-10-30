【場地點樣】谷草最窄C+3欄夜賽　今晚掛牌好地

10月份最後一個賽期，今晚將會舉行8場谷草夜賽，以移欄後最窄欄位C+3賽道進行角逐，頭場開跑時間為晚上7時10分。就目前場地預測為「好地」，度地儀指數為2.72。

天晴乾燥，天文台預測既無任何變化，而今晚賽事將會係改鋪冬草後第二次谷草夜賽，剛於周日舉行之跑馬地日賽，所使用之C欄賽道，其實已經响冬草上競逐。當日賽果而論，場地方面並無太明顯偏差現像，頭馬所見內疊快放以至中外疊後上性能俱備，一如近季安排，谷草日賽之後，接住夜賽都以C+3欄競逐。

由於今季更加係首次使用C+3欄賽道，改鋪冬草後估計場地偏差不致太嚴重，但選馬上仍以C+3欄賽道特色作為參考。 由於谷草C+3欄屬於谷草最狹窄賽道，擠阻意外難免，跑法主動始終有着數，欄位留守中疊或居後馬匹，推進上較為被動，尤其轉彎入直路一段，內疊被困發力遲力追不及情況極普遍，騎師在推進取位方面更要執生。

以C+3欄大利入彎外疊望空取位衝刺跑法，田泰安絕對是C+3欄表表者，去季亦係谷草C+3欄一哥，雖然今晚7匹坐騎未算太突出，亦有唔少邊線分子極具賠彩率，不妨從中勘酌。