【分分制勝】擺前後上都造最快拉士　能力「大」爆發

潘頓只要多添6場勝仗，即可打破韋達從騎以來1,813W的全港紀錄，今期谷戰，潘頓8駒參賽，包括「架勢奇爸」、「大將」、「天天得樂」、「天天同樂」、「萬眾開心」、「北地烈馬」、「和平波」及「晨曦儷人」，能否單日完成6捷壯舉，絕非不可能任務，看看剛周日潘頓最後8場非贏即位的演出，已證明他也想盡快寫下歷史新一頁。就算今期無法達標，周日田戰騎者所卜定7駒，「嘉應高昇」、「永遠美麗」、「桃花開」、「友愛心得」、「光年魅力」、「笑喜喜」及「勁先生」俱實力相當，今明兩期要搶走6W，相信可以做得到。

第2場四班1800米，「大將」前仗初配潘頓，立即戰勝五班谷草1800米，人馬合拍之餘，同時證明這匹5歲北半球馬已開始適應水土，可望於低位持續反彈。上回重返四班負輕磅，換上巴度，因應11檔起步，焗留到包尾再追，陷於不利形勢，就算末段狂追接近7個馬位，亦未能平反敗局，只跑梗頸四。值得注意的是，「大將」前次擺前下建功，剛戰從包尾追近，兩種不同跑法都可以開出全場最快拉士，變速能力十分可靠，而上次最後400米所造23秒75，更是歷來5戰同程中最佳，顯示本身正在不斷進步中。

此外，「大將」前仗打開勝門，或許受惠於曾北上訓練，今次又一次作出相同安排，在從化逗留了28日，4度快跳均在當地進行，最近兩課由伴跳馬先行引導，「大將」一加速即飄甩而回，反應凌厲，本身並非龐然大物，卻養得飽滿紮實，極惹好感。谷勇再來，又抽回贏同程的3檔，勝望壓一。

■明治朗