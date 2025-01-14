蘇偉賢剛周日沙田日賽以「新力好」與「假面騎士」贏馬，延續2025年旺勢，是1月至今唯一未斷纜練馬師。練者周三晚谷戰乘勝追擊，除了嫡系董明朗有餐士馬在手，「上市魅力」與「慶萬家」兩駒皆換人出擊，亦有望為練者再添頭馬。

踏入2025年，經過4次賽事之後，蘇偉賢已經摘下6W，即使上周三夜賽出馬2駒，如非「馬特峰」直路無法望空只負個多身位跑梗頸四，說不定可與廐侶「風起雲湧」雙雙報捷。周三晚賢廐派5駒出戰，陣容不弱必有所圖，當中打頭陣的「上市魅力」上場潘頓策騎落敗洗底，改配黃智弘減磅，絕對有權變身。

上市魅力忠心準繩

第1場「上市魅力」季初勝後評分處於五班頂水平，長期負重磅兼陣上際遇差依然輸得接近，早前兩度用黃智弘減磅俱以位置交代，上場換回潘頓卻礙於孭重磅兼且排外檔，被迫切入搶頭自行領放，最終跑第7名只負3身位，低班忠心分子整體表現尚算穩定，今次轉場重配黃智弘，加上班利及抽到3檔靚位，有權打響頭炮。

第2場「慶萬家」因嫡系楊明綸停賽，蔡明紹做一期替工，上季壓軸一仗於B欄同程取勝表現出色，無奈今季評分遇上阻力，但季內5戰除泥地一役輸得較遠，其餘4仗跑草地兩度上名，即使落敗亦近，今仗重返勝途谷草1800米，絕對是爭勝要角。

至於剛憑「假面騎士」打破近期悶局之董明朗，周三晚第3場騎練合作的「熊噹噹」，董明朗駕輕就熟，今季兩度於谷草跑短途，途程勉強卻敗不脫節，上場出戰1400米再敗，直路受擠碰未見真章，今番增程跑一哩有變身條件，當不能掉以輕心。