長短途三冠開打！兩場G1係咪1號馬贏晒？

周日上演百週年紀念短途盃與董事盃兩項一級賽，意味着三冠大賽及速度系列賽正式揭開序幕。「嘉應高昇」乃新一代短途王，而力爭衞冕董事盃的「遨遊氣泡」，亦已取代前馬王「金鎗六十」成為一哩最強，兩匹明星馬各自於首本途程擺下擂台，面對一群蹄下敗將，贏面呼之欲出。

希斯馬房「嘉應高昇」貴為應屆香港短途錦標得主，挾跨季8連勝驕人賽績而臨，上仗首勝一級賽確立王者地位，然而贏馬過程卻絕不輕鬆。潘頓賽後曾解釋此役前中段遇上快步速乃意料之外，「嘉應高昇」跟前伺機而動，因而虛耗較多體力，以致影響末段貫注力，希斯認同馬匹吸取過實戰經驗後將會加速成長，練者已為此駒訂立今年目標。

「嘉應高昇」放棄4歲馬經典賽事系列，今年10月遠征悉尼珠穆朗瑪峰錦標前，餘下馬季放眼各項短途一級賽，包括衝擊速度系列3關賽事，周日首關賽事百週年紀念短途盃1200米一級賽，當然志在必得。

至於三冠大賽首關董事盃，麥道朗夥拍「遨遊氣泡」力圖衞冕，一哩王銳氣正盛，今仗面對熟口熟面舊對手如「加州星球」、「永遠美麗」與「美麗同享」，從牠們季內表現來睇，似乎難望反先，而擂台躉真正對手，將會落在一對「錶」系馬身上。

雙「錶」董事盃挑戰強敵

「錶之銀河」季初沙田錦標在受讓6磅情況下輕取「遨遊氣泡」，接着兩仗礙於留放欠佳表現平平，如今由去年打吡拍檔薛恩重掌帥印力謀突破，而由呂廐訓練的「手機錶霸」初次挑戰一級賽，今季表現大幅進步，潛力並未見底，兩駒為幕後衝擊首項一級賽榮耀，鬥志毋庸置疑。