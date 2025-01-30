【進階選項】銀亮奔騰搶分跑打吡

恭喜發財！大年初三首先恭祝各位《東方馬經》馬迷朋友橫財就手，旗開得勝。潘頓狂風掃落葉，破完紀錄送歲賽又贏4場，目前78W在騎師榜大幅領先，以現時賽期頻密且場次又多，打破自己在2022至2023年度馬季保持單季179場頭馬紀錄亦非奇事。比起布文，潘頓發揮相對上較安心，大超班或全熱門馬正常發揮已贏，要考騎功走位的亦比其他騎師優勝，「陽光勇士」雖然得1.45倍，但此駒能在直路走直線衝線亦並不常見。

第9場「銀亮奔騰」初出在田泰安胯下爆大冷，「一錘定音」子嗣打句問句1400米都嫌短，之後兩戰1600米排外檔，田泰安亦再無本事走內欄慳位，結果同樣姍姍來遲跑第5名。記得來港前在智朗馬場配薛凱華後上輕勝，潘頓和薛凱華屬近似騎師，個子較高而走位冷靜，相信夾此駒合適不過，縱然再排外檔但我期望有不同演繹，長力肯定足夠，當務之急是搶分跑打吡。

桃花開挑戰年長對手

第4場三級賽1800米，百週年紀念銀瓶，「桃花開」上場跑2000米亦有信心，可惜只得第3，但結合潘頓肉緊程度又不太失望。終極目標必然打吡，所以亦毋須縮程跑第8場經典一哩賽，反而挑戰年長馬，一來贏到可證實力，二來始終路程較合適，當年「實業先鋒」及馬王「爪皇凌雨」都是先贏此賽再捧打吡，輕磅用蔡明紹有得揮。