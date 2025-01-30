【耀眼精選】安可型靚長途氣袋

初三賀歲賽，祝各位讀者蛇年行大運，馬運亨通。全日有7匹新馬登場，近期着晒火連贏9次沙田賽事嘅蔡約翰，安排旗下一對新兵「宸居武士」同「安可」開上前線，結合賽前備戰，筆者秤先「安可」多啲。

呢匹「安」系生力軍，出自美國三冠馬王「美式法老」，英國出賽6次2冠2亞及兩次第5名。舊年5月出道跑2045米長途，出閘慢半拍，早段守貼欄中游位置，直路響內欄塞車，鞍上人三番四次想轉跑線都郁不得其正，塞到最後100米等對手走甩晒，先有位移出四疊望空追。3個星期再出跑2000米成大熱，但追咗200米都冇法逼近頭馬。第3仗雖然跑亞軍，但係直路對腳好似打麻雀咁換唔停，走勢稚嫩，去到臨衝線50米左右擺正軚愈逼愈近。在舊年7月輸多一場之後，終納入升軌，連下兩城，首捷全程做主動，直路頭身邊對手已經郁手，「安可」嘅鞍上人仲好老定按兵不動，忍到拉士300米先下騎功，最後100米透出收韁過終點。第2W再次搶放，大熱門嘅Roi De France追足成條直路都縮窄唔到距離。Roi De France之後響全天候賽季兩戰1W1Q，獲亞一役為表列賽，不敵上星期響傑貝哈特錦標，輸畀馬王「浪漫勇士」跑第2嘅「不露聲色」。

「安可」來港試閘名次唔起眼，但跑來姿態輕鬆，有型有款中長途氣袋，初出跑一哩啱晒。