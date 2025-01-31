【分秒在握】布文保帥權顯神功

年初三賀歲賽，潘頓及蔡約翰兩大旺人各手握重兵，相信均有權連番數胡。其中第5場蔡廐「神馳」續配布文，距離勝門愈來愈近之下，練者安排新正頭出擊，看來想替這件名牌綵衣攞威。

大馬主榮智健今季馬運不俗，名下「英勇快車」及「星際快車」季內均已勝出，而贏馬配搭均為艾道拿，至於另一匹尚未出賽的同主馬「綠野飛馳」亦交由艾道拿連番試閘並已勝出，看來上陣亦會用這位福將。至於今次出爭第5場四班1400米的「神馳」，無疑係較為失色，上季至今出賽6次，悉數由布文主轡，結果得3亞1季，若遲遲未能打開勝門取得突破，不排除稍後會換上艾道拿一試，基於此原因，布文必然會全力拚搏以保住帥權。

其實由上季尾開始，「神馳」已經連番出擊，上季首戰1400米跑亞軍，只以短頭位見負；到今季揀國際賽日復出，於1200米以頸位之微不敵「開心樂園」；至於上仗在1400米搏殺，則力拚下以馬頭位負於「博愛先鋒」，馬匹一再以短距離見負，反映並非實力不足，而係稍欠點運氣。

新的一年，運氣可能會改變，而細看形勢又啱晒「神馳」發揮，因為這場1400米快馬不算多，步速快極有限，此駒上仗既遇快步速跟前，加上大部分途程望空走三疊，如此亦只係僅敗，今次補中絕對合情合理。

■長風

第5場 4神馳 3風繼續吹

6深心星 1大才