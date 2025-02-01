新人出道11個月即引退　JRA女騎師買少見少剩低5位

去年3月初才正式成為女見習騎師嘅大江原比呂，JRA剛於今日公布，已經交還騎師牌照，對於放棄策騎嘅申請，亦已獲得申請，並且即時生效。

大江原比呂於過去11個月嘅短暫策騎生涯，策騎198次，取得4W，最後一場頭馬，已經追溯至去年11月30日於中山競馬場所勝頭馬，其後於晨課因手指受傷，休戰一段短時間。就其今次引退，當地傳媒透露，主要與本身出道以來，長期受造磅困擾，去年10月於東京競馬場上陣，就因造磅脫水，未能履行策騎聘約，由於已有未能造磅換人前科，事後更加被罰停賽9日。

日本騎師受惠於當地保護主義，無疑保存着一定競爭力，但女騎師於日本始終不成氣候，即使近年被視為代表人物，去年因違規使用手機，選擇自行引退之藤田菜七子，本土成績亦無突出之處，已視為日本女騎師Icon，更成為各地海外賽爭相邀請對象。

隨着大江原比呂弔退，JRA女騎師陣容買少見少，如今只剩5位，分別為：古川奈穗、永島真奈美、今村聖奈、河原田菜菜與小林美駒。當中永島真奈美就會代表日本，於本月21日出戰沙特舉行之國際騎師挑戰賽。