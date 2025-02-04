【進階選項】着着領先一鋪翻身

蛇年賀歲賽丁財兩旺，葉楚航憑「可愛新星」打響頭炮，雖然之後幾匹強配蘇銘倫戰馬未竟全功，但馬房今季成績其實頗理想，近4次賽事3度報捷。蛇年谷草首戰出4匹，除尾場有助潘頓破紀錄的「觀天下」列陣外，頭場「着着領先」亦值得留意。以愛爾蘭馬來說，「着着領先」6歲仍在壯年，你看馬王「浪漫勇士」7歲仍活力十足，不過「着着領先」自上季初布文1.6倍大熱開胡後，表現不進反退。

「着着領先」來到今季已出賽4次，前仗杜苑欣跑同程直路取位欠順，上場泥地終點前沿欄追前甚多，狀態有回勇迹象。再看上月中1200米泥閘，田泰安主試內檔起步可跟前，直路拍住「滿心星」加速追入第3，人馬合作上季1次上名，跌至20分無甚麼保留價值，博一次今鋪翻身。

奮鬥輝煌1800更合

游達榮今季開倉火速上位，旗下馬來得快且維持到穩定演出，訓練中長途馬更有一手。第6場「奮鬥輝煌」由11月初跑谷草有腳影，之後愈來愈好，前仗第2，上場坐正出頭表現亦合乎大家預期。「火山群島」子嗣普遍長力十足，剛戰的確贏在田泰安發力早走甩對手，今場增程跑1800米更合腳法，同組快馬足應有正常步速，A欄亦不怕掟出外欄，後上更有威力。