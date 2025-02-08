沙特盃優先出賽名單出爐！浪漫勇士對手係呢堆！

全球最高獎金賽事，路程為1800米的泥地一級賽沙特盃將於2月22日舉行。沙特賽馬會於昨日(2月7日)當地時間公布沙特盃優先出賽名單。當地馬會更以香港馬王「浪漫勇士」為封面圖片，表示此駒獲優先出賽權。今次沙特盃，將會是「浪漫勇士」首次出戰泥地賽事。

另外，在泥地賽事已一再展現出色表現的日本代表「青春永駐」，去年曾勝出沙特打吡，今年亦都有份角逐更高榮譽的沙特盃。至於2023年杜拜世界盃冠軍「盈寶奇嶽」，2025年繼續以泥地最高獎金賽事為目標。而去年杜拜世界盃冠軍「月桂河」，上個月底出戰防火線錦標，本身展現飛快前速，但終點前一步被「帝金」趕過跑亞軍，且看久休復出熱身過後，能否在沙特盃交回應有本色。

早前曾報導，飛馬世界盃冠軍「小村白馬」(White Abarrio)棄戰沙特盃，但昨日仍在名單之上，如果「小村白馬」官宣退出，將會由「衝擊我心」(Intense For Me)補入。至於飛馬世界盃亞軍Locked亦有份入選。而美國代表仍有「好精力」(Rattle N Roll)。

沙特盃馬匹優先出賽名單：

馬匹 代表國家或地區

沙特堅堡 沙特阿拉伯

特別密碼 沙特阿拉伯

送達駒 法國

青春永駐 日本

月桂河 阿聯酋

Locked 美國

Ramjet 日本

好精力 美國

浪漫勇士 香港

盈寶奇嶽 日本

求卓進 沙特阿拉伯

星大道 阿聯酋

小村白馬 美國

盈寶威神 日本