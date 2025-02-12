潘頓開刀養傷　遠征閃電錦標原先坐騎同一命運

原本潘頓早前卜定呢個周末，飛去澳洲夥拍「陸橋連結」(Isthmus)出爭費明頓馬場舉行嘅G1閃電錦標，今日排位公布，卻未見馬匹踪影，並非因為潘頓無法成行，放棄出戰，而係馬匹亦如一哥般需要開刀做手術，本周一接受咗矯正會壓覆蓋手術，目前正在休息調理階段。

據「陸橋連結」練馬師之一嘅菲敦盟(Sam Freeman)透露，「陸橋連結」自贏完G3艷海棠短途錦標(Furphy Sprint)之後，休息三個月鎖定周末出戰閃電錦標，並且早已卜定潘頓有連串計劃。

「陸橋連結」為復出備戰，埋門曾經試閘跑第4，走勢只屬不過不失，經過考慮之後，宣布放棄出戰，讓馬匹及早接受手術根治毛病，務求令馬匹回復最佳戰鬥力，邁向六月遠征皇家雅士谷為目標。

由於並非大手術，「陸橋連結」估計稍作休息，便可重新投入操練，並會以4月26日萬富圍舉行嘅G1羅拔桑士達錦標(Robert Sangster Stakes)為目標，視為遠征英國前嘅重要熱身，且看屆時潘頓傷愈，能否再有機會夥拍此駒參戰。