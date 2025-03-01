【分分制勝】「蝦王」掌舵　擅打急攻

第1場四班1000米草地，「快樂寶寶」、「快靚旺」及「金金小子」3匹3歲馬首度登場，賽前都曾於試閘中掄元，進度不差，均有能力一出即交出好成績。比較上，「快靚旺」來港前後試閘均未逢敵手，速度最可靠，不妨睇高一線。

方嘉柏歷來有15匹新馬插四班即勝，當中11駒於田草1000米直路賽取得，包括對上4個贏馬例子「超能勇士」、「神彩勇士」、「喜旺駒」及「大紅蜂」，因此「快靚旺」作出相同安排，決意打快攻。「快靚旺」抵埗後只試過兩課從化閘，鞍上人霍宏聲都專程北上親試，對這匹稚齡分子高度重視，騎者向來搶閘工夫了得，此駒在其胯下亦跑來敏捷迅速，放長韁繩任馳，步步充滿蠻勁。及後回港至2月20日彈草閘，「快靚旺」與「舞林密碼」結伴出試，面對當弗廐侶，全程仍能在前領先，論態已及戰鬥水準，勿因之前曾停操兩個月而過度輕視。

值得一提，「快靚旺」馬主為劉錫康、黃國堅與李天澤醫生，當中劉錫康就是「蝦王」系掌舵人，名下愛駒「靚蝦王」、「正蝦王」及「旺蝦王」都試過一出即勝，連同他與李天澤醫生夾份養過的團體馬「神之水滴」亦是首回合贏馬，作風一派急進。

■明治朗