【張基焦點】平海之星冷味十足

蔡約翰近期攻勢凌厲，絕對有權挑戰希斯的榜首地位，而在今期跑馬地賽事，蔡廐不乏爭勝分子，其中轉場出擊的「平海之星」最近工夫積極，不排除可以變身；而「駿彩飛馳」質素在五班有優勢，強配莫雅擺明求文代。另外，「酷霸王」返回谷草1200米威力不減。「川河動駒」健康已經回復穩定，今次賽前工夫正常，值得留意。

第8場四班1650米，「平海之星」上季出道已集中跑中長距離，曾於田草1600米取得殿軍，反映能力不差，之後再跑一場1800米表現一般，今季復出跑泥地一哩，敗績可以不理，復課後合共試4課大閘，表現一課比一課靚，埋門喜見已收身，今次起用湯普新及抽12檔起步，肯定火燒不熱，值博。

第1場五班2200米，「駿彩飛馳」百分百的長途馬，只是比較遲熟，本身可以逐段加速，無疑今次要孭135磅吃力，但在五班肯定夠用，強配莫雅可開齋。

第2場四班1200米，「酷霸王」回師谷草短途有根有據，去年11月中便於此程孭135磅只不敵「炯炯有神」以及「真心傳奇」得季軍，屬於高水準的賽事，然後再出放頭輸不足為據，今次跑谷草1200米可見真章。

第9場三班1200米，「川河動駒」曾因左前腿肌腱受傷休息一段時間，今季久休復出卻沒有安排試閘，狀態不算太好，翌仗賽前雖有試閘，只是操練仍斷斷續續，但復出兩仗有走勢，今次再跑相隔日子比較短，工夫正常，朝早喜見有火氣，抽1檔有威脅。