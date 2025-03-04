【進階選項】星光快驅黎料

隨着新西蘭加入全球匯合彩池，來自當地轉播賽將會增多，周六便有愛沙妮新西蘭打吡日5場直播受注。對上一次轉播紐國賽事，著名橙色綵衣Te Akau Racing名下馬表現出色，其新西蘭總部由霍卡及白俊山為練馬師，但隨着前者將會主力負責澳洲格堡馬房，相信白俊山會逐漸接掌紐國廐務，不過他始於上季才加盟，還需霍卡輔助。後者自離開新加坡後便回澳開倉，至於前Te Akau首席練馬師黎昭昇自離開後便來港發展，可惜今季陷入低潮，養馬量持續下跌，但近期表現有回起迹象，已連續10次賽事派馬上陣有賽駒跑入三甲，剛戰只出「勝意」亦力拚僅敗。目前養馬量下跌還剩42匹，不過近期派馬不多於5匹，今晚出馬亦算是本身上限。

今季「怡昌光輝」初出大熱取勝，亦有「燈胆將軍」初出爆入大冷腳，黎廐初出馬數據不差，第5場「星光快驅」是老牌綵衣，昔日不少同主馬亦打快攻。「遙遠星空」子嗣，半姊「基要主義」曾在多項一級賽上名，包括蘭域堅尼亞軍，因此「星光快驅」亦可於悉尼復活節拍賣會出售，最後只以20萬澳元成交，兩歲再運到新西蘭以40萬紐元轉手，之後交由黎父打底試一課閘後便運港。賽前4閘，埋門田泰安一課內檔起步，轉彎出腳流暢，終點前拍住一級賽冠軍「賢者無敵」同到第2，初出用布文5檔，跟住「有鴻利」及「辣得金」等快馬之後好位，鬥後勁夠殺。

第8場布文另一實力馬「滿心星」除初出路短外，其餘3戰全部第3名，以其腳法加上父系「意國名釀」性能，稍後再加程1800或2000米亦可。今次出戰谷草一哩，身處一組頗弱的四班賽，預計「華美之威」放頭，「滿心星」均速上前能守好位，有望雙雙受惠慢步速聯袂而返。