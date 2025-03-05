應總透露何澤堯近況　復康漫長短期難復出

馬會行政總裁應家柏，就日前接受訪問時，亦有透露正在養傷何澤堯近況。早前亦曾與何澤堯聯絡表示慰問，知道其已經開始步入復康治療，但在其個人意見認為，畢竟自2023年於日本客串墮馬，至今在其身上已經發生過4次墮馬意外，經歷不少受傷，受過不少震蕩，即使現時已經康復，相信復原之路亦會很漫長，暫不會有復出時間表，而應家柏亦向何澤堯表示，先慢慢接受物理治療，毋須為復出急於一時。

上月9日沙田馬場發生2宗墮馬意外，導致4位騎師墮馬受傷。而何澤堯與潘頓至今仍未可以復出。雖然何澤堯上周曾於IG上載其接受復康治療嘅影片，表示逐步康復，但經過應總回應，相信何澤堯難望於短期重新披甲上陣。

反而另一位養傷之潘頓，就信心十足可望於3月23日香港打吡大賽復出，一哥透露，左腳大拇趾骨裂接受手術後，已無大礙，今日將會進行覆診，有望於下周一拆除鏍絲手術，再多休息數天便可恢復如常，因此絕對可以趕及當日復出，而佢亦表明暫時响打吡中未有卜定坐騎。

當中潘頓同何澤堯仍未復出上陣，前者預計會喺3月23號復出，何澤堯