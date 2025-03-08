【耀眼精選】貓山王有晒經驗掂

啱啱嘅禮拜三，筆者賽前預言麥當能同金誠剛兩位救兵開齋有望，結果估中一半，麥當能一開場就憑「樂捉鳥」爆出冷門，取得在港首勝。至於金誠剛其實亦好大機會響當晚一齊打破齋砵，可惜全晚最有機會嘅「盈好威楓」，入閘之後一直煩躁不安，馬頭不停上下擺動，閘廂助理員為咗穩定馬兒情緒，拉緊韁繩限制搖擺幅度，呢一拉唔單止令馬頭偏向閘廂左側，連馬身都貼近閘廂間格，攪到閘門打開，「盈好威楓」仲未調整好姿勢就被迫挨閘而出，更唔好彩嘅係排響兩側嘅「天天得樂」、「華美之威」同「滿心星」好似夾埋咁齊齊唔規矩，跑咗兩步就請「盈好威楓」食三文治，呢一連串意外令呢匹馬響比賽初段就要讓人起碼個半馬位，最終番嚟輸個多馬位跑第3名，可謂認真唔抵。

第6場四班1400米草地，樂善堂盃，金誠剛「準輝煌」牌面秤先，做唔做到最終贏家就要視乎「新力驕」、「龍文鞭影」同「貓山王」，呢3匹用得較少馬進度會唔會超預期，其中「貓山王」上場總場次430遇快步速跟前，800米處已郁手，600米處鞍上人又推又打，直路竟唔斷，係嗰場5匹前領馬中最快過終點一匹，有過一場實戰嘅經驗，今次再跑1400米，隨時食得胡。