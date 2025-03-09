CEO兩場終極心水　你啱唔啱胃口？

今日第8場一班1200米，馬會CEO應家柏先生預期早段步速不慢。「幸運有您」上仗回師讓賽即勝，今次再度角逐一班賽，具不俗爭勝及三甲機會。

「賢者無敵」之前長時間在分級賽中上陣，去年在一級賽主席短途獎氣走「加州星球」及「綠族無限」而掄元，雖然前仗在百週年紀念短途盃只得第4名，但演出不差，今次重返讓賽具一定位望。「魔術控制」前仗出爭同程仍可上名，兩周後重返直路賽上陣即報捷，今次自最外檔起步，可望交出上佳表現跑進位置。「合夥奔馳」接連有接近演出，處此群亦可一爭。

第10場二班1800米，預期步速不慢。「有目共賞」早前於1400米以佳勢奪冠，上仗跑至關鍵階段遇上阻滯，最終獲第5名，今次只負115磅，獨贏及三甲機會俱佳。

「仁心星」上次於1600米賽事中沿途居於放頭馬的外側競跑，入直路後已取得領先而贏得頭馬，今次只負最輕磅115磅，亦屬置馬之選。「平凡騎士」上仗角逐1800米表現可人，僅在最後數步未能追及「遙遙領先」而失落頭馬，而「遙遙領先」隨後角逐香港經典盃時亦跑得接近，伸算「平凡騎士」今仗也值得留意。「又龍串鳳」上仗在一級賽香港金盃居頭馬「遨遊氣泡」之後得第4名，具實力在今賽中走入三甲。「喜蓮勇感」大前仗奪下三級賽一月盃，雖然今次排12檔起步，但仍有權跑進位置。