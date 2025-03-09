【賽後報告】銘記知友越野大師流鼻血

是日賽後報告撮要：

第1場：「超勁寶寶」心律不正常。麥當能對「江南盛」競賽時的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢有關「加飯」在直路上的騎法時，希威森表示，他於接近450米處時催策坐騎，其後選擇將坐騎向內移入以跟隨「萬事靚」，以期於接近300米處時推進至該駒內側。他說，他決定這樣做是受「超勁寶寶」及「智開心」均沒有推進上前所影響，倘若他讓坐騎跟隨該兩駒的話，坐騎或未能望空。他又說，當坐騎於接近250米處時推進至「萬事靚」內側後，他打算讓坐騎在「欣樂人生」內側望空，但當該駒於過了200米處後向內斜跑時，他須將坐騎收慢及移至「欣樂人生」外側，坐騎於過了150米處後望空，其後衝刺不俗。

第2場：抵達閘廂後「旺旺快駒」接受獸醫檢查，獸醫發現此駒左前腿不良於行，認為此駒不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。被查詢時，布文表示，他未有獲發具體指示將自外檔出閘的「金風萬里」置於哪個位置。他說，坐騎出閘僅屬一般，他遂選擇讓坐騎居於中間之後有遮擋的位置。他說，坐騎於轉直路彎時內閃，在移至「金運來」外側之際與「勇闖高峰」互相觸碰。他說，坐騎在直路上持續內閃，不願在「嘉冠王」與「勇闖高峰」之間推進。他又說，坐騎應能從今仗中獲益，下仗若增程角逐也應有利發揮。「獵狐者勁」心律不正常(第2次)。

第3場：被查詢時，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓「陽光寶貝」居前競跑或在情況許可下領放。她說，她於早段察覺到居坐騎外側的數駒上前，她遂選擇讓「鼓浪好友」於跑離1000米處時超越坐騎。她說，坐騎於其後不久開始搶口，導致她須將坐騎移至「鼓浪好友」外側以避開該駒的後蹄，坐騎因而與「威力飛彈」互相觸碰，其後在推進至「海綠寶」外側之際須在沒有遮擋下走外疊。被查詢是否有機會讓坐騎保持居於「鼓浪好友」內側時，見習騎師黃寶妮同意小組的看法，即事後看來，這會是一個更佳的選擇。

「實在美麗」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，麥當能表示，坐騎沿途外閃，難以控制。小組認為此駒的走勢難以接受。

第4場：「心福」進入亮相圈前被發現呈現不安，被小組按照獸醫意見著令退出。「銘記知友」發現流鼻血。

楊明綸（「竣誠駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1100米處時，他容許坐騎在尚未帶離「南莊堡」下向內斜跑，導致「南莊堡」被帶向內跑及擠壓「冠寶駒」，「冠寶駒」因而須勒避「南莊堡」的後蹄。小組判罰楊明綸於3月23日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定楊明綸的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第5場：「越野大師」右前腿不良於行及流鼻血。「荷花之星」氣管內有很多血。

第6場：「富貴駒」在閘內煩躁不安。「富貴駒」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。被查詢有關「豐辰」的進步表現時，練馬師徐雨石表示，此駒是日取勝出乎他的意料。他說，他能為此駒的進步表現提供的唯一解釋，是此駒於賽事中段的步速較標準時間為快時居後競跑而合其發揮，以及牠受惠於在直路上移至外疊望空。

第7場：「摯友心得」在閘內煩躁不安，其後被牽出閘廂，被認為適宜出賽。「摯友心得」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。出閘僅屬一般。賽後，田泰安報告，坐騎於中段轉彎時外閃。

「凱旋時光」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「八里旺」患有「喘鳴症」。

第9場：宣佈覆磅完畢前，「膨才」田泰安觀看巡邏影片，以確定是否有理據對「鐵金剛」提出抗議。由於田泰安決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。「駿奕快車」氣管內有很多痰。

希威森（「穿甲戰鷹」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近300米處時，他將坐騎移至「駿奕快車」外側，當時該處空位不足以這樣做，導致「穿甲戰鷹」與「大師爺」互相觸碰，「大師爺」因而失去平衡及被帶向外跑橫越「駿馬之光」的跑線，導致「駿馬之光」須勒避。小組判罰希威森由3月26日星期三開始停賽，直至3月31日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定希威森的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。