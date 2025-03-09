有目共賞贏馬　湯普新大讚佢！

由蔡約翰訓練的4歲新星「有目共賞」，今日在沙田馬場出爭第二班1800米，結果在湯普新胯下以精彩表現勝出，因而得以提升其入選四度揚威寶馬香港打吡大賽。

湯普新今仗策騎「有目共賞」發揮出色，這匹「夏姆斯獎」的子嗣於今仗賽前的評分為75分，在今日負115磅上陣，結果馬兒於最後400米交出22.11秒的上佳末段時間，過終點時擊敗另一匹4歲馬「但求開心」及年長賽駒「喜蓮勇感」，因而增加其獲得香港打吡大賽入場券的機會。

湯普新賽後形容坐騎衝線時的表現：「就如大家所看到般出色。當到適當時機加速時，我已有信心牠能以勁勢衝刺，牠今日實在無懈可擊，有練馬大師蔡約翰訓練牠，令人倍感信心，而牠性能廣泛，更是一匹討人喜愛的好馬。」

蔡約翰曾先後憑「陽明飛飛」(2012年)、「戰利品」(2015年) 以及「平海福星」(2018年) 3度摘下打吡桂冠。他說：「『有目共賞』今日表現出色，牠看來已能在陣上穩定走勢及放鬆競跑，不會浪費氣力，事實上，牠在過終點時仍猶有餘力。」

「有目共賞」上仗出爭一項途程1600米的賽事，結果在抽得1檔的情況下以第5名衝線。來港前曾在澳洲3勝頭馬的「有目共賞」，今戰採取留前鬥後戰術，起步後留居馬群後列，轉入直路後湯普新才讓坐騎移出跑道中央展開衝刺，馬兒亦隨即以佳勢增速上前。

蔡約翰說：「兩次的賽事實在難以互作比較 (今仗及上仗)，無疑牠上仗抽得理想的第一檔，但事後去看，這其實未必有助牠爭勝。無論如何，牠今日展示了我們所期望的上佳實力。」

寶馬香港打吡大賽的入選馬匹名單，將於週五(3月14日)公佈，香港經典盃1800米冠軍「球星」及香港經典一哩賽盟主「祝願」，相信是掛頭牌的兩駒。而今日在「有目共賞」之後跑獲亞軍的「但求開心」，於今日賽前的評分為76分，最終牠以一又四分一馬位之差取得亞軍，但亦有機會入選今屆的寶馬香港打吡大賽。

「有目共賞」贏馬亦令蔡約翰在今季冠軍練馬師之爭上仍保持優勢，雖然今日大衛希斯亦能以初出馬「天星」增添頭馬進賬，令兩人在今季各贏得37場頭馬，但因蔡約翰的亞軍數目較多，因而仍居榜首位置。