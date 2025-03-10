艾兆禮落場搏殺好精神！

今期有3位騎師復出，艾兆禮騎足9場之餘，坐騎全部質態兼備，值得格外重視，其中巫廐「妙玲瓏」與艾兆禮合拍，等到騎者復出才再跑，誠意十足；葉廐「好精神」上仗初戰谷草即上名，艾兆禮接手操足應有把握。尚有黎廐「領航財子」上仗在田泰安胯下輕勝谷草1200米，今次回升三班改用艾兆禮也令人憧憬，一於買此3駒獨贏過關。

第1場五班1000米，巫廐「妙玲瓏」上季曾在艾兆禮胯下贏完五班再贏四班，連同今季5戰唯一亞軍亦是由艾兆禮操刀，人馬最為合拍。再睇馬匹近仗雖敗仍近，跑谷草夠忠心，上仗敗後減至40分，今次重返五班縮程排3檔好跑，艾兆禮再騎亦令人放心，值得捧場。

第3場四班1200米，葉廐「好精神」本身常近難贏，但今季初配潘明輝跑田草1200米取得首捷，惟之後跑田草經常撼強手，威脅不大。上仗轉場初跑谷草即明顯找對出路，排8檔追回季軍，只輸不足一馬位，該戰亞軍「飛黃」及殿軍「首飾天空」再出分別得1亞1季。今次艾兆禮接手也不敢怠慢，親自拍跳積極，葉楚航今月初與艾兆禮合作「優才」出戰香港經典盃拚敗，接下來尚很可能跑打吡大賽，今次航哥將機會分子交予艾兆禮出擊，戰意不用懷疑。

此外，查艾兆禮今季所取26W，除了與蔡約翰攜手1W，其餘全部與華倉合作，惟早前與黎昭昇合作的「英雄戰歌」跑獲亞軍不俗，今回有望攜手破悶局贏馬，列陣第8場三班1200米的「領航財子」，上季以自購馬身份來港跑過3仗俱敗，然後今季跑過田草及泥地俱表現平平，但在11月接受喉部手術以矯正會厭被覆蓋情況後，明顯帶來轉機。上仗2月中復出配田泰安轉場初跑谷草1200米，沿途留得輕鬆，最終後上贏個多馬位，表現出色，今次回升三班再戰勝途，決心趁勇再搏，艾兆禮停賽復出即獲此匹實力馬帥權，可助黎廐增添頭馬進帳。