3大家族齊撐希斯爭冠？！

希斯馬房成績相當好，近8期更有7期贏馬共奪9W，現時以37W拍住榜首蔡約翰，只因為亞軍較少而列居次席，睇走勢今季有力衝擊冠軍寶座。今期周三跑馬地夜賽，希廐積極派馬共有7駒列陣，「錢多多」、「綫路盈樂」、「飲杯」及「久久為尊」等俱屬實力分子，分分鐘可連場數胡兼重霸榜首，一於買此廐馬獨贏過關及捧希斯做「練馬師王」。

第2場四班1650米，「錢多多」今季曾在同程中段發力與「寶成智星」埋Q，7歲馬依然戰力十足，剛戰則由於起步有意外而拋下鞍上人黃寶妮，敗績不用介懷，賽後運往從化操練，安排今戰鞍上人奧爾民北上親試草閘，撳到實仍湧上得第7名，狀態對辦，今排4檔有利發揮，加上奧爾民也急切取得好成績，戰意可靠，值得捧場。

第7場三班1200米，「綫路盈樂」3歲質新馬今季出道頭3仗取亞季殿各一，上仗1月初再戰田草1000米即贏，該戰採放頭策略，於最後100米貫注到底，力壓「快樂高球」打開在港勝門，勝後不急於再跑，先往從化回一回氣再試從化草閘，然後2月中試谷草閘勝出，今月初再試多一課泥閘磨利，跑得第2名呈勇。前速快馬今次轉場初跑谷草，升班只負119磅，連捷可期。

第8場三班1200米，「飲杯」今季初兩戰谷草同程得冠亞各一，近兩仗則改攻田草，面對「膨才」、「凱旋升」等都所負不遠，今次重返跑馬地可期反客為主，布文上仗接手得殿軍，今回第2次策騎，相信人馬更有默契，排2檔起步，前速快馬形勢造就，不得不防。

第9場三班1800米，「久久為尊」貴價自購馬跑到前仗第17戰始得首勝，當晚初戰谷草跑同程，留到極後位置，直路在內欄竄上擊敗「唯美主義」，勝後加分後再戰同程亦保持水準得一席季軍，確認已步入穩定期，埋門更與「綫路盈樂」同組試泥閘操勇，戰意十足要吼實。