【賽後報告】錢多多氣管多血　啡格時間寶直路受困

是晚賽後報告撮要：

第1場：「開心馬」氣管內有很多血。賽後，田泰安表示，「儀琪之寶」沿途走勢欠順，直路上對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第2場：「錢多多」氣管內有很多血。

第3場：「鐵甲驌龍」在閘內煩躁不安，一度將右前腿擱在閘廂間隔上。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「鐵甲驌龍」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。接近250米處時在受「飈誌」擠迫之際收慢，當時「飈誌」推進至「川河型駒」（金誠剛）內側，繼而被該駒帶向內跑。小組嚴厲譴責金誠剛，並告誡他於坐騎在尚未帶離下斜跑時必須停止催策及修正坐騎。

第6場：賽後，艾兆禮表示，「知道長勝」須在沒有遮擋下走外疊直至接近500米處，而是賽重戴眼罩上陣的坐騎跑來略為搶口。他又說，坐騎下仗縮程角逐或更合發揮。

賽後，班德禮表示，賽前部署是讓「時間寶」佔取稍為靠前的位置，但儘管他於早段催策坐騎，坐騎卻未能展現足夠前速以這樣做。他又說，坐騎在450米處至300米處之間受困，其後於末段保持同速。

被查詢時，金誠剛表示，他獲指示讓「皇金合」佔取前列位置。他說，坐騎出閘笨拙及嚴重受急促向外斜跑的「辣得駕勢」擠迫，其後失地。他說，鑒於他獲發的指示，他於早段讓坐騎上前，繼而於進入對面直路時打算嘗試讓坐騎超越「知道長勝」。他說，坐騎未能展現足夠速度以這樣做，因而大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。金誠剛同意小組的看法，即事後看來，若坐騎於起步時受到干擾後於早段留後競跑，或更合發揮。