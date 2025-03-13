今季可以全體上岸啩？

馬會上季尾突然修改練馬師續牌嘅最低標準，首先五班賽唔再係只計兩場，並將最低頭馬數目由16W減至14W，對下游倉主嚟講絕對係福音，最終上季只得丁冠豪唔達標，要收警告信。到咗今季過咗一半多啲，無疑練馬師榜一直都相當緊湊，直到最近先見到蔡約翰同希斯稍稍領先，但幾位兵力較薄弱嘅練馬師成績都唔算差，好似尋晚丁冠豪憑「寶成智星」增添進帳，目前都徐雨石都有9W，兩位都係只爭5W上岸。

睇番今季形勢，去到呢個階段，暫時只得容、黎、鄭、丁、徐5廐未贏夠14W，以黎昭昇嘅兵源同埋近期漸漸反彈，相信要贏夠數唔係太大問題，而鵬哥應該係最後一季，自然會毫無保留盡拚。至於目前在10W嘅鄭俊偉，廐內有44駒，兼且有唔少質新馬，護級形勢算樂觀。

至於丁冠豪多咗3匹拍賣馬加盟後，目前都有40駒，配合「閃光燈」、「前衞火影」、「友得盈」呢啲新血，絕對有子彈爭取頭馬，而兵力較弱嘅徐雨石，最近有「豐辰」爆冷贏馬，亦有3匹未出賽嘅自購馬「幸運派彩」、「本能」及「好多心得」，所以今季應該有機會全體練馬師順利畢業啩。