放棄衞冕冠軍又如何　奧爾民全神貫注留港發展

成為雷霆救兵之一嘅奧爾民，依家身分有變，早前獲得馬會提早續牌，畀佢客串到季尾，對於佢嚟講，初期抵埗都已經表明心迹，好希望藉今次客串機會，能夠爭取在港長駐發展，依家都可以講係心願達成。

其實喺奧爾民來港前，佢於布里斯班騎師榜仲以45W排頭位，不過佢來港行程，難免對當地騎師榜形勢有變，目前佢嘅領導位置，已經畀女見習騎師Emily Lang所取代，後者以46W反先奧爾民，另一位鍾嫣笑(Angela Jones)以42W排第3，如今少咗奧爾民，今屆布里斯班冠軍騎師之爭，大有機會成為兩位女將之爭。

以奧爾文貴為布里斯班冠軍騎師，近季已經連贏3屆，相比之下，爭取衞冕4連霸，抑或要抓緊來港發展機會，呢位長人騎師嘅目標，其實已經難得好清晰，更難得仲係短短時間已經贏馬企穩陣腳。

姚本輝向來都係新騎師救星，對於奧爾文亦都好撐場，騎者來港2W更係出自佢馬房，今期賽事再度合作，當中頭馬「全神貫注」於頭場排好檔爭取連捷，而第2場「烈火駿馬」今次換人首度合作，又睇吓輝哥呢個如意算盤，能否打得響。