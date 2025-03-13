今期三T一注獨中$1000萬　第五口孖T派$1400萬

今期跑周六沙田日賽，雖然有指周六賽事容易爆冷，但今次多場形勢分明，近績突出勇馬可做扶手柄。三T預計10元一注獨中可獲1000萬元，第五口孖T則可以獲得1400萬元，三T次關第5場有上仗僅敗獲亞的「風火恆雲」捲土重來，上年周六日賽贏過，續配布文呼聲高。至於蔡約翰剛谷戰尾兩場起孖，第五口孖T再吼蔡廐「至尊高超」及「首飾天空」。

周六沙田日賽，三T頭關第4場四班1200米，「跨境寶馬」乃一出即勝的蔡廐新兵，上次贏來兵不血刃，留在四班可打疊贏，做馬膽最穩。配腳方面，「綫路達飛」兩次排內檔均入Q，今次3檔易發揮。「戀愛狂」剛戰稍好已開齋，4歲當銳馬可繼續進步。「一定超」最近配霍宏聲贏出泥閘，游達榮新馬可打快攻，用王牌決心大。「太行美景」跑兩仗谷草後重返上季曾上名的田草1200米，要提防。

三T次關第5場四班1800米，「風火恆雲」上次追入亞軍，5歲長途馬步入作戰黃金期，續配布文排5檔可補中。「八駿笑昇」及「金主」勇況持續，「美麗在線」除下開縫眼罩有變數，俱要兼顧。

三T尾關第6場四班1400米，「觀萬物」上仗1400米衝得不順仍得第5名，捲土重來可進步。「時尚歡欣」本身有班底，換黃寶妮減磅有利。「超旺財」及「開心五月」進步上力，排內檔俱易發揮。

第五口孖T彩金$1400萬

信蔡約翰至尊高超首飾天空

蔡約翰現以39W在練馬師榜居首，今次多駒恃勇出擊可再添進帳。第五口孖T預計一注中可獲1400萬，就用兩匹蔡廐勇馬做馬膽。頭關第9場三班1400米，蔡廐「至尊高超」今季6戰全上名，鬥心極強，上仗三班贏馬後再試從化草閘，操足而來排2檔叫胡。配腳揀今季兩度在同程入Q的「鈦易搵」、多番跑近的「樂勝天下」、孭輕磅兼跑法主動的「鬥志波」，以及今季已贏兩仗的「勇冠群英」。

尾關第10場三班1400米，蔡廐「首飾天空」上次首度增程跑1400米，排13檔仍被捧成大熱勝出，可見潛力極高，升班力足再贏。配腳先揀重返強項的「信心星」，另「康樂高球」今季3戰未甩過前兩名，「安康萬里」熱夠身返兩勝路程，「進傲星」孭輕磅加面箍，都要吼實。