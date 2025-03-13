文哥又畀好嘢！呢隻黃寶妮特登上從化試閘！

踏入3月，女見習騎師黃寶妮大爆發，3月2日先有「艾莉奧」贏到在港第10W，隔一周再憑「贏得自然」及「自強不息」首度在港起孖，騎者有進步當然是成績起飛原因之一，另外季尾馬匹體力下跌，有10磅可減下威力增強，今次可吼黃寶妮坐騎買獨贏過關。

第5場四班1800米的希廐馬「青春力量」，意大利自購馬性賦遲熟，到今季踏入起飛期，分別在田草及谷草一哩奪下2W，近3戰只近未勝，評分或有阻力，改用10磅見習生相信幫到手，埋門更由黃寶妮北上試從化草閘得第2名，備戰積極。

第6場四班1400米，容天鵬馬房的「時尚歡欣」上季曾3連勝由四班贏到三班，今季初頭5仗全敗，但在1月1日上陣重新闖入Q腳，到近兩戰再孭重磅表現一般，但其實上仗只輸不足4個馬位，今次作針對性部署，改配黃寶妮減10磅擺前走，隨時有驚喜。

第8場三班1200米，文廐澳洲自購馬「螢影飛馳」初出即可搶攻，睇番來港前兩戰獲1冠1亞未甩過Q，而近3次試閘取1冠2亞俱由黃寶妮負責考驗，速度型快馬進度良好。加上黃寶妮今季與文家良已攜手攻下5W，搏殺手風順，此駒排2檔負114磅甚輕，有權一出即勝。