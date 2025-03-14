【耀眼精選】祥勝將軍乖巧大變身

第5場四班1800米，香港評馬同業協進會盃，有5駒曾經響總場次380場田草2000米同場對壘過，「小飛俠」雖然出閘唔算太Sharp，不過轉首彎已經帶頭，跑咗300米左右Cut入一疊貼欄，對面直路比「銀皇興標」過頭之後移番出二疊望空，均速韌力型馬完全跑對節奏下險勝鼻位，以蹄下敗將「發財秘笈」同「風火恆雲」之後響總場次432場串Q，「小飛俠」再出轉戰谷草跑第3名畀「八駿笑昇」反Cup，反映380場認真唔嘢少，估計今場頭馬會出自呢場高水準賽事。

「小飛俠」同「風火恆雲」都係正路選擇，不過筆者想睇睇嚟香港之後近都未近過嘅「祥勝將軍」跑成點。呢匹歐洲PP亦都有份角逐380場，紙上賽績完全唔起眼，但實際表現唔算太差，首次過終點鞍上人想埋二疊，捉到匹馬口擘擘，跑到近1700米處又畀「銀皇興標」碰撞搞到失平衡，之後繼續搶口，早段400米持續唔規矩浪費氣力，同時影響角逐情緒，返嚟輸8個幾馬位係合理賽果。再出轉場遇上蝦人跑嘅濕慢泥，排1檔全程走最不利跑線，末彎困守「萬事掂」身後，要等外側對手走甩晒先至可以轉二疊望空，大敗賽績唔作得準。上月底試從化草閘，排最外檔奧爾民出閘即刻意捉後，呢課無再咁亂龍，韁口改善變得乖巧，今次隨時有大幅進步嘅演出。