【分秒在握】強手林立依然有信心

今次尾場可以話係鼎足之局，「信心星」、「康樂高球」及「首飾天空」都各有捧場客，不過講到1400米根據，以乎「信心星」最足夠，今次縮程返強項，能跟能鬥之下，可望早着先鞭。

馬會今季的判決標準似乎有所改變，早前「開心勇駒」告甩「勁好運」已頗令人意外，之後「金勝名駒」告甩「信心星」更令不少人嘩然，畢竟人為去改變名次，其實需要很充足的理據方可令人信服。月初谷戰又有一單類似事件，就係「金匯昇昇」直路斜跑曾碰撞「砂漿金剛」，不過告東尼、奧爾民及馬主看過影片後認為告甩機會微而未有提告，以免浪費時間。或許筆者的賭馬年資實在太長，多年來的準則界線已根深柢固，現時突然要「搬龍門」，很多時都感覺未能接受。

就以「信心星」為例，前仗與「金勝名駒」力拚下險勝短頭位，雖然距離係短，但根本布文頗有點「睇住來贏」的感覺，末段一鞭未落兼放長韁繩，因此被告甩是很難接受。

上仗「信心星」出爭4歲馬系列賽次關跑1800米，氣量成疑之下，還要遇上快步速，但布文突然在跑了600米後在外疊加速上前，如此形勢如此走位，加上喘鳴症復發，這場敗仗就當粉筆字抹掉好了。今次重返三班，出爭1400米強項，排6檔順跟順走，對手要過這一關，不容易。

■長風

第10場 1信心星 6康樂高球

7首飾天空 3同樣美麗