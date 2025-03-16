JRA最強女將開拓眼界

上個月沙特舉行全球最高獎金的賽事1800米一級賽沙特盃，在此場大賽前夕，當地舉行2025年沙特國際騎師錦標賽。今年代表日本參與的女騎師永島真奈美，出道4年間由見習騎師到贏分級賽，上月更獲得與世界頂尖騎師一同上陣的機遇。首次出國的永島真奈美，從中亦開拓眼界，獲益良多，同時更展望未來，盼望將來可贏一級賽！

不止在香港或在日本，要成為職業騎師需要過五關斬六將。現年22歲的永島真奈美出身兵庫縣，她在2018年考入日本中央競馬會競馬學校，就讀為期3年的騎師課程，學習騎術之餘亦要在馬房實習，學習如何照顧馬匹。外表溫柔的永島真奈美能克服重重挑戰，可見其意志十分堅定，她渴望成為騎師的目標明確，原因是與父親有關，騎者說：「我的父親以前是騎師，我自小便在馬場附近成長，從小到大看着父親策騎的英姿，也讓我萌生成為騎師的念頭。」永島真奈美的父親永島太郎昔日是日本地方賽馬騎師，而永島真奈美自小學5年級起在阪神競馬場習騎，在2015年更參與日本著名的Jockey Babies小馬賽事，更在關西地區預選賽事以第4名過終點。

首度出國獲益良多

經過3年課程後，永島真奈美在2021年獲發日本中央競馬會騎師牌照，近年更火速冒起，從騎至今已經在日本中央競馬賽事取得114場頭馬，地方競馬則取得22W。今年1月，永島真奈美更獲邀參與2025年沙特國際騎師挑戰賽。永島真奈美以往從未出國，她在2月上旬才取得護照。首次離開日本，奔赴海外出戰，與世界知名的好手一同競技。永島真奈美的姊姊也前往沙特對其貼身照顧。

永島真奈美於2月21日在沙特阿拉伯安都拉茲馬場上陣，當日她的騎師好友西村淳也、松山弘平、菅原明良、笹川翼、坂井瑠星等也有到場為她打氣。雖然永島真奈美未能在騎師賽4關取得分數，但對她而言，這是個難忘可貴的體驗，她靦腆地表示：「我對國外的每一樣事物都感到興趣，沙特馬場賽道與日本完全不同，這裏（沙特）的跑道也比日本馬場寬闊，泥地賽道物料也有分別。今次能夠得到機會出國，和世界各地的著名騎師策騎，我感到非常興奮。首次在海外上陣，對我而言，這是一個很好的學習機會，我獲得了不少寶貴經驗。」

期望到英法策騎

永島真奈美在去年贏得從騎100W之後畢業，現時以職業騎師身份上陣。永島真奈美在本賽季暫時贏得4場頭馬，現時仍是JRA女騎師中成績較好一位。不過每位騎師都要面對讓磅優惠減少的挑戰，永島真奈美亦然，騎者也深明要繼續進步，她也有學習對象以及更長遠的目標：「我最欣賞的騎師是川田將雅以及坂井瑠星，他們近年時常在海外策騎，我也有向他們取經。去年我曾策騎Alice Verite贏得個人首場分級賽勝仗，現時亦得到在海外上陣的經驗，未來日子我會繼續努力，希望可以在日本勝出一級賽，亦希望可再到海外策騎並取得頭馬。若然之後再有機會，我期望日後可到英國及法國策騎，累積更多策騎經驗。」永島真奈美說。

與女練者拍檔夠新鮮

除了永島真奈美，近年日本馬壇亦有其他女騎師出道，除了騎師之外，日本中央競馬會史上首位女性練馬師前川恭子近日正式開倉。前川恭子在3月9日派出從練首駒參與阪神競馬場賽事，更交由永島真奈美執韁。這場賽事雖然落敗，但女性騎練組合為當地馬圈帶來煥然一新的感覺。前川恭子接受日本傳媒訪問時也希望以自身經歷，令更多女性了解賽馬行業。

黃寶妮萬綠叢中一點紅

近年女性在日本馬壇發展不俗，連同永島真奈美，日本中央競馬會現時有6位女騎師。香港方面，自蔣嘉琦在2018年退役後，時至今季才有黃寶妮回流香港，成為現時唯一女將。截至剛周六，黃寶妮出賽132次，在港暫時贏得12場頭馬。現年25歲的黃寶妮，今季出道後跟隨賀賢學藝，即使她年紀較永島真奈美大，但港、日兩地賽馬環境有別，即使都是一周跑兩次，但日本一天可能有兩至3個馬場有比賽，令永島真奈美有更多機會上陣，反觀黃寶妮目前仍未能於跑馬地上陣，但她卻是今季暫時泥地頭馬最多的騎師，也算是一種成就。