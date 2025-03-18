【耀眼精選】蜜蜜送轉谷草出招

啱啱禮拜六日賽，若果只計頭馬，會係一反「常態」嘅周六日賽，10場大熱竟然贏咗7場，仲有兩場跑入P，全日只有頭場嘅「全神貫注」失手，只係跑到個冇位置派彩嘅第4名，擊敗佢嘅「環球英雄」 、「夢幻駿駒」同「伶俐驫駒」，都係好惹飛嘅次熱、第3同第4熱門。

不過如果計埋2、3名，全日就有5匹三甲馬位置派彩達3位數，印象中係今季、甚至近3季最多P過百蚊馬匹跑入三甲嘅一個賽日，某程度禮拜六跑日馬例爆呢個講法，今次都係成立嘅。剛戰筆者推介「祥勝將軍」，力拚之下只跑第3，未能獲勝稍稍令人失望，一匹響香港近都未近過，完全無數計，上場仲輸近32個馬位嘅暗牌馬，P只係派得$149.5，遠比預計中少。

筆者之所以會揀呢匹一般人正常頭幾隻刪走嘅馬，當日本欄已詳細解釋唔再覆述。今次想講係「祥勝將軍」其實係有機會贏出嚟，若早段步速快多2至3線，馬群扯得再散啲，奧爾民就可以將「祥勝將軍」移入二疊，雖然賺唔到貼欄靚地，但唔使走三疊蝕到暈，已經有權同頭二馬鬥得更近。另外如果黃雨早一個鐘出現，鴛鴦場地逆轉，加上本身見水即生嘅血統性能，贏嘅會係「祥勝將軍」。

今期再次提供奧爾民搭韋達呢對騎練組合嘅賽駒，「蜜蜜送」在港兩戰1400米攞夠步速經驗，轉戰谷草一哩係時候出招。