【分秒在握】重返一哩顯活力

自從潘頓2月9日受傷以來，共跑過10次賽事，在騎師榜居第2位的布文，居然只贏過兩次騎師王，比例與預期確有出入，幸好騎者回勇，今次頭場策騎「加州活力」出爭五班一哩，有機會先拔頭籌。

上周六布文終於做齣好戲，連中三元外，亦成功贏出騎師王，保住開飛2.3倍的大熱門。來到今次谷戰，希望騎者能賈其餘勇，其中出爭頭場的「加州活力」，就相當值憧憬。

「加州活力」上季跑過5次新馬賽，1次殿軍3次第5名，屢屢近而冇威脅，來到今季已出戰9次，雖然仍未能取勝，但就一再見近，其中至今唯一上名的路程，就正正係今次出戰的谷中一哩。其實此駒季初仍跑短途為主，但就經常後追不及，到12月國際騎師錦標賽夜，此駒初次挑戰谷中一哩，當晚高手林立之下，練者仍安排此駒配鍾易禮上陣，而且更抽了個11檔，因此成為19倍冷門絕不出奇，而路程有增之下，此駒嘗試跟前角逐，結果竟然跑獲季軍，首次上名。

不過「加州活力」入位後一直未再跑同程，結果兩戰落敗後，上仗減至39分得以爭五班，但練者卻安排此駒跑2200米大長途，結果馬匹首次嘗試自行領放下，在大幅增程兼快步速下居然亦放入第4，瓣瓣試到準今次回師唯一上名路程，信其有力打開勝門。

■長風

第1場 4加州活力 2完美演繹

10同寶寶 12着着領先