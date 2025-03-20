【打吡冷知識】華人倉主輪流贏 今屆到佢？

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曾經有段時間，華人練馬師贏打吡，似乎係冇咩可能嘅事，由2002年去到2018年呢段咁長嘅時間，真係無華人倉主贏過呢項大賽，清一色由洋人威晒，其中大摩就贏咗5屆，蔡約翰亦3度封王。不過，凡事無絕對，自從羅富全喺2019年憑「添滿意」揚威打吡後，華人練馬師幾乎壟斷打吡冠軍，除咗2021年方嘉柏靠「達心星」奪標，其餘葉楚航、姚本輝、沈集成及呂健威先後贏過，證明華人練者嘅功力。

不過，睇番呢幾屆打吡大賽，係華人倉主輪流贏，無一位可以贏兩次，到咗今屆打吡，只得4位華人有派馬上陣，分別係呂健威、葉楚航、伍鵬志同埋巫偉傑，咁威哥、航哥都贏過，計攤路好似秤低啲啲。反而伍鵬志上季已經有「錶之銀河」幾乎封王，今次就有「玩笑」出擊，後駒今季7戰2冠3季，曾贏過二班1600米，上仗香港經典盃亦得季軍，今次重配艾兆禮，自然令人期待。

至於巫偉傑就首次派馬跑打吡，「但求開心」9戰得2冠3亞2季，上仗蝕分跑二班1800米後上獲亞，先拎到入場券，今次搵到布宜學出擊，亦要留意。