六寶獎$10一注獨中可獲$1000萬！

有機會入馬房探訪名駒！快投選你最喜愛香港打吡馬匹！

今周日沙田跑草地賽10場，除了第7場香港打吡大賽四重彩及四連環有300萬元多寶，留意六寶獎也有380萬元多寶，預計10元一注中獨中可獲1000萬元，至於三T則可獲得200萬元，今期打吡大賽日有不少質高分子配合各大馬房出擊，不乏形勢分明場合，例如六環彩頭尾關蔡廐同主一對第5場「安泰」及第10場「安可」俱態勇檔靚，乃必捧對象。

六環彩頭關第5場三班1400米，蔡廐「安泰」本身同程兩捷堪稱強項，近兩戰改跑泥地一哩依然追得出色，後上得第4名及第5名，最近從化試閘操足，安排在打吡賽日重返勝途上陣，準備就緒。留意上仗已交由來港客串的韋紀力執韁追近，人馬已建立默契，今排1檔起步，有望交出今季第2W。第6場四班1600米，葉廐「天天得樂」人強檔靚必吼，博冷可留意伍廐「旋風傳奇」。

第7場4歲馬2000米香港打吡大賽，一對高分馬希廐「球星」及廖廐「祝願」料可控制大局，當然馬迷對於打吡新星各有愛好，有本錢不妨在此關多拖一兩匹。

第8場三班1200米，蔡廐優質PPG「真心傳奇」配莫雅人強馬勇，至於廖廐3歲新貴「翠紅」上仗與「真心傳奇」同場得第4名，走勢同樣出色，也要吼實。

第9場三班1200米，廖廐「河好運」上仗陣上遇意外才大敗，抖夠試兩課大閘跑得亞軍及殿軍，演出應有轉機。沈廐「非凡達」季內3勝同程夠勇銳，今次強配蘇銘倫執韁，4歲馬潛力未盡，值得留意。

第10場三班1800米，蔡廐「安可」上次跑長途田草2000米追勢甚勁下開齋，未能出戰打吡但吼同日上陣，鬥志十足，續配贏馬功臣艾道拿，排5檔力足再贏。

$200萬三T靠幸運星球

周日衝擊200萬元三T亦有攻略，每關用1膽拖4腳共216注，可用靈活玩方式投注。三T頭關第4場四班1200米，揀膽可選巫廐「幸運星球」，早前轉馬房操練改變下收身理想，結果轉廐首戰已跑得第3名，以「辣得金」剛谷戰轉投巫廐第2戰即贏水準，「幸運星球」也有望繼續進步。配腳必吼連場入Q的「快樂高球」，用王牌戰意鮮明。沈廐「怡昌精神」強配蘇銘倫也有望爆起最強後勁。姚廐「魅影戈飛」上仗初出與超班「跨境寶馬」埋Q，水準可靠。黎廐「金創福威」除面箍初戴眼罩要小心。

三T次關第5場三班1400米，蔡廐「安泰」路合檔靚做馬膽。配腳方面，「宜春火力」上仗1400米入Q出色，排4檔也有助保持水準。「穿甲戰鷹」新勝馬趁弗必拚無保留。「大眾福星」前仗在港初出跑同程得殿軍，操足有權進步。「爆出美麗」初戴眼罩及鼻箍要提防。

三T尾關第6場四班1600米，「天天得樂」返田草有蘇銘倫加持，排3檔可作膽，「東方飛影」、「滿心星」及「幸運芙蓉」近況俱佳，「旋風傳奇」今季已取兩捷，要提防。